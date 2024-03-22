Омск-Информ
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·Спорт

Омская команда смогла забросить лишь одну шайбу в ворота «железнодорожников». Матч №5 в воскресенье может стать последним в серии.

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли четвертый матч серии плей-офф против «Локомотива». Игра, проходившая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственную шайбу в составе «ястребов» забросил защитник Михаил Гуляев.

Волжане ведут в серии со счетом 3:1. Пятая игра состоится в Омске в воскресенье, 24 марта. Она может стать последней.

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·Спорт

Омская команда смогла забросить лишь одну шайбу в ворота «железнодорожников». Матч №5 в воскресенье может стать последним в серии.

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли четвертый матч серии плей-офф против «Локомотива». Игра, проходившая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственную шайбу в составе «ястребов» забросил защитник Михаил Гуляев.

Волжане ведут в серии со счетом 3:1. Пятая игра состоится в Омске в воскресенье, 24 марта. Она может стать последней.

1362