Омск-Информ
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·Общество

Однако она не смогла пройти испытание турецкими мантами в первом туре.
Омичка Милена Шенчилова стала участницей 3-го сезона кулинарного шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!». Она боролась за главный приз — золотой нож и место на «Адской кухне».
Однако с заданием в первом туре девушка не справилась. Она узнала на вкус турецкие манты и не смогла их повторить.
20-летняя девушка работает старшим поваром в гастрономическом пространстве «Моя Вкусная Студия». Она специализируется на греческой, испанской, итальянской и южно-французской кухнях.
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·Общество

Однако она не смогла пройти испытание турецкими мантами в первом туре.
Омичка Милена Шенчилова стала участницей 3-го сезона кулинарного шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!». Она боролась за главный приз — золотой нож и место на «Адской кухне».
Однако с заданием в первом туре девушка не справилась. Она узнала на вкус турецкие манты и не смогла их повторить.
20-летняя девушка работает старшим поваром в гастрономическом пространстве «Моя Вкусная Студия». Она специализируется на греческой, испанской, итальянской и южно-французской кухнях.
2086