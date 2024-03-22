Неизвестный стреляет дробью, целясь в морды бегающих по улице собак. Одна из них потеряла глаз.

Неизвестный стреляет дробью, целясь в морды бегающих по улице собак. Одна из них потеряла глаз.

В Омске сотрудники полиции и волонтеры ищут неизвестного, который устроил охоту на собак. Он стреляет в животных дробью, намеренно целясь в морды. В этом году произошло уже 6 таких случаев, сообщает ГТРК «Иртыш». Одна из собак погибла, живодер застрелил ее на глазах детей.

Последний случай произошел на днях. В результате огнестрельного ранения собака потеряла глаз. Раненого пса на улице заметил житель Омска Юрий Лихолит. Мужчина отвез животное в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас пес, которого назвали Пират, проводит лечение и все необходимые процедуры. Юрий временно забрал собаку домой и подыскивает ей хозяина.