Ярко-оранжевые короба для размещения кондиционеров смонтированы на фасаде жилых домов в микрорайоне Новый Амур. Все дома введут в этом году.

Ярко-оранжевые короба для размещения кондиционеров смонтированы на фасаде жилых домов в микрорайоне Новый Амур. Все дома введут в этом году.

В 2024 году в микрорайоне Новый Амур, который застраивает группа компаний «Стройбетон», будут сданы 5 многоквартирных домов, сообщили сегодня в региональном Минстрое. Их отличительной особенностью являются ярко-оранжевые короба для размещения кондиционеров.

Три из будущих новостроек десятиэтажные, два – восьмиэтажные. В настоящее время объекты находятся в разной стадии готовности, но сдать их намерены в текущем году.

ГК «Стройбетон» является застройщиком целого ряда жилых комплексов на территории Омска. Помимо Нового Амура это комплекс «Золотой парус» в центре города, «Квартал 33» по улице 33-я Северная, «Молния» на Биофабрике, «Современник» на улице 8-я Линия, «Гармония жизни» на Левом берегу и «Сады Наука» в Советском округе.