Омск-Информ
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·Общество

Жилплощадь отремонтирована по индивидуальному дизайн-проекту.
В доме № 30 на улице Сенной в Омске выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 17 млн рублей. Жилье площадью 70 кв. м располагается на 11-м этаже  24-этажки 2016 года постройки.
– Эксклюзивная 2-к квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК Высоцкий. В квартире выполнен ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Жилое пространство зонированно и состоит из: просторной прихожей с системой хранения, гостевого санузла с душевой, гостиной, совмещенной с кухонной зоной, второго санузла с ванной, – сообщается в объявлении.
В спальне есть гардеробная и выход на панорамную лоджию. Есть холодный балкон, который используется как кладовая. Кухня и ванная выполнены в черно-золотых цветах.
Территория дома огорожена, есть подземный паркинг и детская площадка.
·Общество

Жилплощадь отремонтирована по индивидуальному дизайн-проекту.
В доме № 30 на улице Сенной в Омске выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 17 млн рублей. Жилье площадью 70 кв. м располагается на 11-м этаже  24-этажки 2016 года постройки.
– Эксклюзивная 2-к квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК Высоцкий. В квартире выполнен ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Жилое пространство зонированно и состоит из: просторной прихожей с системой хранения, гостевого санузла с душевой, гостиной, совмещенной с кухонной зоной, второго санузла с ванной, – сообщается в объявлении.
В спальне есть гардеробная и выход на панорамную лоджию. Есть холодный балкон, который используется как кладовая. Кухня и ванная выполнены в черно-золотых цветах.
Территория дома огорожена, есть подземный паркинг и детская площадка.