Этот процесс засняли на видео.
Сегодня подрядчик забил в Калачинске первую сваю ледового дворца. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем ТГ-канале, где поделился видеозаписью этого события.
– Строим по проекту комплексного развития Калачинской сельской агломерации. Общая площадь нового спортивного комплекса составит более 3 тысяч кв. метров, – рассказал глава региона.
Напомним, для развития Калачинской сельской агломерации Омская область получила из федерального бюджета 324,1 млн рублей. В 2025 году власти планируют выделить еще 308,6 млн. На эти средства не только построят спортивный комплекс, но и отремонтируют дом культуры в Куликово и сельский клуб в Тургеневке. По данным Госзакупок, конкурсы на эти работы выиграли ООО «Стройкомплект» (7,2 млн) ООО «Империястрой» (1,76 млн). Котельную за 46 млн в рамках того же проекта построит ООО «Научно-производствнанная фирма «Теплотехнические системы». Также планируется установить на центральной площади оборудование для точек доступа к Wi-Fi.