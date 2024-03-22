Накопительный ВТБ-счет выбирают клиенты старше 40 лет. Продукт востребован и среди пенсионеров.

Накопительный ВТБ-счет выбирают клиенты старше 40 лет. Продукт востребован и среди пенсионеров.

ВТБ проанализировал спрос на накопительные счета среди клиентов и выяснил, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет. В целом продукт пользуется равномерной популярностью у мужчин и женщин, а средний чек составляет около 415 тыс. рублей.

Накопительный ВТБ-счет показывает уверенную динамику, максимальная доходность по которому сохраняется на уровне ключевой ставки. Клиенты ВТБ открыли более 1,6 млн счетов с момента его запуска в конце прошлого года, а сформированный ими портфель составил 676 млрд рублей. Это 10 % от общего объема рублевых пассивов банка.

Чаще всего накопительный счет для сбережений выбирают жители Москвы и Московской области (более 436 тыс. счетов), а также Санкт-Петербурга (более 107 тыс. счетов). В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных ВТБ-счетов также вошли Свердловская и Иркутская области. Средний «чек» одного счета составляет чуть более 415 тыс. рублей.

По данным банка, женщины несколько чаще открывают накопительный ВТБ-счет, чем мужчины – 54,5 % и 45,5 % соответственно. Наибольшее число владельцев ВТБ-счета – в возрасте от 40 до 50 лет (более 24 %) и от 50 до 60 лет (более 20 %). Более 17 % клиентов, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет. Высокий спрос на продукт со стороны пенсионеров связан с возможностью увеличить ставку на 2 п.п., переведя пенсию в ВТБ.

Максимальная доходность по накопительному ВТБ-счету достигает 16 % годовых. Ее могут получить в первые три календарных месяца клиенты, которые ранее не открывали такие счета в банке или за последние 180 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тыс. рублей.

Для клиентов, которые переведут пенсию в ВТБ и получат первое зачисление в период с 19.02.2024 по 30.06.2024, доходность по накопительному ВТБ-счету может достигнуть 18 % годовых за счет надбавки в размере 2 % годовых к приветственной ставке. С 4-го месяца, а также с 1-го месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, базовую ставку можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также за покупки по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае может составлять до 14 % годовых.

В рамках реализации стратегии развития линейки сберегательных продуктов ВТБ в ближайшее время готовится запустить вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров, а также в перспективе – накопительные счета в юанях. В течение трех лет мы удвоим объем рублевых пассивов наших клиентов – он превысит 11 трлн рублей.

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