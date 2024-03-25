Надежные автомобили с полной массой от 5,5 до 12 тонн в различных модификациях уже сегодня можно приобрести в автоцентре компании.

Надежные автомобили с полной массой от 5,5 до 12 тонн в различных модификациях уже сегодня можно приобрести в автоцентре компании.

Один из самых современных дилерских центров «Омскдизель» начал продажу среднетоннажных автомобилей марки DONGFENG. Это надежные автомобили с полной массой от 5,5 до 12 тонн.

Линейка DONGFENG представлена в различных модификациях: изотермические и промтоварные фургоны, краны манипуляторы, бортовые и шторные автомобили, а также цельнометаллические фургоны: грузопассажирские и пассажирские автобусы, автомобили специального назначения.

Уже сегодня в автоцентре можно приобрести следующие автомобили:

Бортовой автомобиль на шасси Dongfeng C 80 с полной массой 7990 кг и мощностью двигателя 152 л.с. Автомобиль предназначен для транспортировки грузов различных типов. Бортовые грузовики можно разгружать с любой стороны, имея свободный доступ к грузу.

Изотермический фургон на шасси Dongfeng Z 55 с полной массой 5500 кг, объемом кузова 18 м. куб. и мощностью двигателя 140 л.с. Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери. Пол – рифленый алюминий. В качестве теплоизолирующего материала применен высококачественный экструдированный пенополистирол.

Цельнометаллический фургон Dongfeng K33 – универсальный фургон для грузовых перевозок, отличающийся вместительностью и продуманной системой крепления грузов. Фургон имеет грузовой отсек объемом 11,68 м³, что позволяет легко осуществить загрузку через боковую сдвижную и задние распашные двери, с углом открывания 270 градусов. Фургон оснащен мощным дизельным двигателем 136 л.с., 6-ступенчатой коробкой передач.

В автоцентре «Омскдизель» представлен полный модельный ряд автомобилей Dongfeng, оригинальные запасные части, а также услуги по проведению гарантийного, сервисного и технического обслуживания автомобилей.

Ознакомиться со специальной техникой можно в автоцентре «Омскдизель» по адресу: улица Волгоградская, 88. Узнать подробности можно по телефонам: +7-913-988-55-12, +7-913-621-70-64.

ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ». https://dongfeng-omsk.ru. Реклама