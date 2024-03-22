В городе ищут директора организации, занимающейся поверкой счетчиков. Ему обещают платить 300 тыс. рублей.

В городе ищут директора организации, занимающейся поверкой счетчиков. Ему обещают платить 300 тыс. рублей.

Аналитики «Авито. Работа» опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий в Омске в марте. На первом месте оказался директор филиала в компании, занимающейся поверкой счетчиков воды. Работодатель предлагает ему зарплату от 100 до 300 тыс. рублей. Однако, несмотря на высокую заработную плату, обязанностей у нового директора немного – заключение договоров с управляющими организациями и контроль работы исполнителей. Требования к кандидату не указывают.

Второе место заняла вакансия менеджера по продаже автомобилей. Работник будет получать от 180 до 220 тыс. рублей в месяц при графике работы 5/2 с 9:00 до 20:00 часов. Кроме того, ему предоставят скидки на товары компании. Работодатель рассматривает коммуникабельных кандидатов с опытом работы в сфере продаж и хорошими навыками устной и письменной речи.

Третье место занимает вакансия руководителя проектов в компании, занимающейся финансовыми технологиями. Зарплата для этой позиции может достигать 200 тыс. рублей в месяц, но не менее 40 тыс. рублей. Работодатель предъявляет высокие требования к кандидату, такие как знание английского языка, опыт управления командой из пяти человек, умение оптимизировать процессы и структуру команды, а также желание обучаться финансовым технологиям. Формат работы предполагает удаленную работу.

Ведущему менеджеру по лизингу предлагается зарплата от 170 тыс. рублей, а также скидки, страховка, оплата бензина и мобильной связи. Он должен иметь собственную клиентскую базу, уметь вести переговоры и быть готовым к обучению и развитию.

Список завершает вакансия программиста. Предприятие из Омска готово платить программисту от 100 тыс. рублей в месяц. Кроме того, ему предоставляются питание в производственной столовой, доступ к бассейну и возможности для профессионального роста. Основные обязанности специалиста включают разработку и сопровождение программного обеспечения предприятия, составление отчетов и настройку обмена данных. От кандидата требуют опыт работы более года и навыки разработки программ на платформе 1С.