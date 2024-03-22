Защитник Артем Чмыхов ждет интересной игры, а нападающий Райан Спунер – скучной, с малым количеством голов.

Защитник Артем Чмыхов ждет интересной игры, а нападающий Райан Спунер – скучной, с малым количеством голов.

Хоккеисты «Авангарда» продолжают готовиться ко второй гостевой встрече с ярославским «Локомотивом». Напомним, предыдущая победа позволила размочить счет в серии. Сегодня есть шанс его сравнять.

Защитник омичей Артем Чмыхов считает, что в игровом рисунке соперников ничего не меняется, но «ястребы» под них не подстраиваются, а ведут свою игру и делают то, что говорит тренерский штаб.

– На первый план здесь выходит концентрация. Главное – это голова, самоотдача. Победы всегда помогают чувствовать себя уверенней. Стоит ждать хорошей игры с концентрацией от обеих команд. Думаю, это будет интересно, – считает Артем.

Мнение своего одноклубника насчет интересной игры не особо разделяет форвард Райан Спунер. Он и прошлый матч назвал скучным, чего и стоит ожидать от игр с таким соперником, как «Локомотив».

– Сегодня нас ждет примерно то же самое: мало голов. Наши соперники здорово действуют в обороне, а играют просто. Нам нужно сохранять терпение – это все, что мы можем сделать, – заявил хоккеист.

Канадец вспомнил победный гол в овертайме прошлой встречи. В хоккее такие шайбы называют «грязными», этот термин использовал и Райан. Омичи доставили шайбу на «пятачок», создали трафик перед вратарем и затолкали снаряд в ворота. Форвард считает, что примерно так же стоит действовать и сегодня.

Матч состоится в 22:30 по омскому времени.