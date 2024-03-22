Женщина оставила украшения на столе, а хозяйка жилья решила отнести их в ломбард.

Женщина оставила украшения на столе, а хозяйка жилья решила отнести их в ломбард.

В отдел полиции № 7 с заявлением о краже обратилась 52-летняя омичка. Она рассказала, что у нее пропало несколько золотых колец. Материальный ущерб она оценила в 55 тыс. рублей.

Оказалось, что накануне пропажи украшений омичка пришла в гости к своей 40-летней соседке. Женщины изрядно выпили, после чего и пропала ювелирка. Стражи порядка пришли к хозяйке жилья, и она призналась в преступлении. Женщина пояснила, что после застолья увидела кольца на своем столе. Возвращать их владелице она не стала и отнесла их в ломбард.

Полицейские возбудили на омичку уголовное дело. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.