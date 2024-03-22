Период, когда госэкзамены можно сдать досрочно, стартовал в регионе сегодня и продлится месяц.

Период, когда госэкзамены можно сдать досрочно, стартовал в регионе сегодня и продлится месяц.

Сегодня в Омской области начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Он продлится ровно месяц – до 22 апреля. А приниматься экзамены будут только в одном пункте – омской общеобразовательной школе № 132.

Сдать ЕГЭ досрочно в регионе намерены 30 человек.

– Из них 20 – это обучающиеся образовательных организаций Казахстана, пять – выпускники текущего года, двое – выпускники прошлых лет, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основном периоде в резервные сроки. Также в досрочном этапе участвуют трое обучающихся учреждений среднего профессионального образования, – сообщили в правительстве Омской области.

В первый день сдают ЕГЭ досрочно лишь двое учащихся – им предстоят испытания по литературе и географии соответственно.

– Популярными предметами для сдачи на досрочном этапе стали русский язык, его сдадут 30 участников, биология – 17 участников, профильная математика – 13 участников, обществознание – 11 участников и химия – 9 участников. Шесть человек записались на английский язык, по пять человек выбрали для сдачи физику и информатику, три человека намерены сдать базовую математику, двое – историю, – рассказала руководитель департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Светлана Понкратова.

Для работы во время досрочного периода привлекут восемь аккредитованных общественных наблюдателей.