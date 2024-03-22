Омск-Информ
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·Общество

Средний размер ипотечного платежа в регионе составляет 50 тыс. рублей.
Эксперты «Циан. Аналитики» проанализировали доступность жилья в больших городах. Оказалось, что средний платеж по ипотеке в Омске составил более 50 тыс. рублей.
В расчет бралась однокомнатная квартира в 38 кв. м. Процентная ставка составила 17 %, срок кредита – 25 лет, а первоначальный взнос – 20 % от размера стоимости жилья.
Среднестатистическая семья Омска должна будет потратить половину своего дохода на оплату ипотеки. При этом размер ипотечного платежа меньше только в Челябинске, Волгограде, Воронеже и Перми.
·Общество

Средний размер ипотечного платежа в регионе составляет 50 тыс. рублей.
Эксперты «Циан. Аналитики» проанализировали доступность жилья в больших городах. Оказалось, что средний платеж по ипотеке в Омске составил более 50 тыс. рублей.
В расчет бралась однокомнатная квартира в 38 кв. м. Процентная ставка составила 17 %, срок кредита – 25 лет, а первоначальный взнос – 20 % от размера стоимости жилья.
Среднестатистическая семья Омска должна будет потратить половину своего дохода на оплату ипотеки. При этом размер ипотечного платежа меньше только в Челябинске, Волгограде, Воронеже и Перми.