Мошенники, позвонившие женщине, сумели убедить ее в том, что она говорит с собственной дочерью, которая якобы попала в ДТП.

Мошенники, позвонившие женщине, сумели убедить ее в том, что она говорит с собственной дочерью, которая якобы попала в ДТП.

Очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. 93-летней женщине позвонила на домашний телефон ее мнимая дочь и рассказала, что устроила ДТП, переходя улицу в неположенном месте. Из-за этого пострадала и она, и другие люди. Потом трубку взял «сотрудник правоохранительных органов», воспользовавшийся заезженным, но действующим механизмом: на лечение и решение вопроса без привлечения к уголовной ответственности потребуются деньги.

Бдительная бабушка решила уточнить обстоятельства происшествия у мужа дочери, но ушлые злоумышленники и здесь сумели выкрутиться и убедили женщину, что он уже в больнице, рядом с женой.

Пенсионерка собрала все свои сбережения – 195 тыс. рублей – и передала их курьеру.

Вечером к ней пришел зять, который объяснил, что с его женой все в порядке. Позже приехала и дочь, целая и невредимая. Осталось только обратиться в полицию.

Полицейские завели уголовное дело о мошенничестве.