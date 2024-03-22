Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие произошло на перекрестке улиц Мира и Нефтезаводской.
Сегодня в девятом часу утра на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской произошло ДТП. Как рассказали в региональной ГИБДД, 53-летний водитель пассажирской «газели», едущей по маршруту № 421, сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 10 пассажиров. Сбитого 70-летнего мужчину доставили в больницу.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
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·Происшествия

Происшествие произошло на перекрестке улиц Мира и Нефтезаводской.
Сегодня в девятом часу утра на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской произошло ДТП. Как рассказали в региональной ГИБДД, 53-летний водитель пассажирской «газели», едущей по маршруту № 421, сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 10 пассажиров. Сбитого 70-летнего мужчину доставили в больницу.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
2048