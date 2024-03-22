Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском округе.
Сегодня в девятом часу утра на улице Избышева в Омске 59-летний водитель автомобиля Datsun сбил 17-летнюю девушку. По предварительным данным, омичка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в ГИБДД, девушке понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском округе.
Сегодня в девятом часу утра на улице Избышева в Омске 59-летний водитель автомобиля Datsun сбил 17-летнюю девушку. По предварительным данным, омичка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в ГИБДД, девушке понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
1555