Деньги на гуманитарную помощь собрали коллективы компаний «Газпром межрегионгаз Омск» и «Омскоблгаз» и неравнодушные омичи.

Деньги на гуманитарную помощь собрали коллективы компаний «Газпром межрегионгаз Омск» и «Омскоблгаз» и неравнодушные омичи.

Для десантников в зоне СВО закупили необходимое оборудование. Деньги на приобретение товаров собрали коллективы компаний «Газпром межрегионгаз Омск» и «Омскоблгаз» и неравнодушные омичи. Закупленные товары передали в Штабе общественной поддержки.

– Коллективы наших компаний, как и все жители страны, не остаются равнодушными и поддерживают участников СВО. В рамках оказания помощи и поддержки нашим ребятам, которые отстаивают независимость нашего государства, передаем спецоборудование, которое, я уверен, поможет нам ускорить те цели и задачи, которые достигаются на передовой, – отметил генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Омск» и «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

Прапорщик медицинской службы, участник СВО Александр Гаевой сейчас находится в Омске в командировке. Он выразил благодарность за помощь.

– В настоящее время я прибыл в командировку в 242-й учебный центр, являюсь фельдшером в полку, оказываю медицинскую помощь боевым товарищам, которые получили ранения. Такая поддержка важна, ведь без современного спецоборудования сейчас никак нельзя боевым товарищам – это их глаза на небе и на земле, – отметил Гаевой.

Глава Штаба общественной поддержки и председатель областного Заксобрания Александр Артемов заявил, что гуманитарная помощь бойцам на СВО отправляется регулярно. В этом особенно активно участвует региональное отделение «Единой России».

Помочь бойцам на СВО можно через Штаб общественной поддержки (проспект Маркса, 6), все вопросы можно задать по телефону 310-015.