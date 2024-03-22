Омская область вошла в топ-5 сибирских регионов, жители которых активно посещают международный форум на ВДНХ.

Омская область вошла в топ-5 сибирских регионов, жители которых активно посещают международный форум на ВДНХ.

Международный форум «Россия» с момента своего открытия 4 ноября 2023 года сделал территорию ВДНХ основным местом притяжения туристов со всей страны и даже мира.

К середине марта этого года выставка привлекла в четыре раза больше внимания среди жителей страны и гостей столицы, чем даже традиционные самые массовые празднования на территории ВДНХ. Вдохновиться стендами и достижениями российских регионов приезжали гости со всего мира. Среди иностранцев особый интерес к форуму проявили туристы из Китая – на них пришлось 13 % от общего числа зарубежных посетителей. Далее следуют гости из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 стран по числу гостей на выставке также вошли Германия, ОАЭ, Австрия, Азербайджан и США.

Посетители-россияне приехали на форум из самых далеких уголков страны. Среди них жители Амурской области, Еврейской автономии, Якутии и Сахалина. Но больше всего посетителей прибыло из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей. В топ-5 также вошел Краснодарский край. При этом москвичи оказались в середине рейтинга регионов по числу посетителей.

По данным «МегаФона», среди сибиряков больше всего посетителей прибыло из Красноярского края, на втором месте по численности – туристы из Новосибирской области, а на третьем – жители Кузбасса. В топ-5 также вошли Алтайский край и Омская область.

Женщин среди зрителей выставки-форума оказалось на 19 % больше, чем мужчин. А каждый четвертый посетитель – в возрасте 36–45 лет. Треть гостей – 46–65 лет, еще 17 % в возрасте 26–35 лет и 8 % тех, кому по 18–25 лет.

Выставка-форум «Россия» предлагает гостям не только взглянуть на достижения всех регионов, министерств и крупнейших компаний страны, но и посетить мастер-классы, лекции, выступления артистов, квесты и гастрономические фестивали. Организаторы отмечали, что мероприятие – крупнейшее подобное событие со времен СССР. Изначально выставка-форум должна была завершиться 12 апреля, однако позже была продлена до 8 июля.

ПАО «МегаФон».