Показатель заболеваемости составил 42,56 на 100 тысяч населения. Это ниже, чем в 2022 году, но при этом выше, чем в среднем по стране.

Показатель заболеваемости составил 42,56 на 100 тысяч населения. Это ниже, чем в 2022 году, но при этом выше, чем в среднем по стране.

В прошлом году в Омской области было зафиксировано 800 случаев активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил 42,56 на 100 тысяч населения. Это на 10 % ниже, чем в 2022 году, но при этом выше, чем в среднем по стране (13,05 на 100 тысяч населения).

– Несмотря на положительные перемены, за счет реализуемых противотуберкулезных мероприятий, основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Омской области продолжают оставаться выше средних по Российской Федерации, – отметили в Роспотребнадзоре.

Омичам напоминают о необходимости прохождения флюорографических обследований. Их необходимо проходить не реже 1 раза в год. На ранних стадиях у заболевания практически отсутствуют симптомы, поэтому выявлять инфекцию необходимо вовремя.