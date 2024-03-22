Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявили в Рослесхозе. Сложная пожарная ситуация может возникнуть по всей Сибири.

В мае на части территорий Омской области прогнозируются высокие риски лесных пожаров. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Кроме того, сложная ситуация с пожарами может сложиться по всей Сибири. По словам Советникова, такой прогноз составили с учетом температурного режима и дефицита осадков.

Жителей Омской области попросили в мае ответственно относиться к огню, соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры в неустановленных местах.

Отметим, что в регионе ежегодно вводится особый противопожарный режим.

·Общество

Об этом заявили в Рослесхозе. Сложная пожарная ситуация может возникнуть по всей Сибири.

В мае на части территорий Омской области прогнозируются высокие риски лесных пожаров. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Кроме того, сложная ситуация с пожарами может сложиться по всей Сибири. По словам Советникова, такой прогноз составили с учетом температурного режима и дефицита осадков.

Жителей Омской области попросили в мае ответственно относиться к огню, соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры в неустановленных местах.

Отметим, что в регионе ежегодно вводится особый противопожарный режим.