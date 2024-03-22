Омск-Информ
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·Общество

Прокуратура потребовала аннулировать водительское удостоверение мужчины.
Тарская межрайонная прокуратура выяснила, что 48-летний местный житель стоит на учете у врача-нарколога. Мужчина употребляет запрещенные вещества и при этом имеет водительское удостоверение.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием аннулировать права автолюбителя. Суд удовлетворил требования прокуратуры.
Судебный акт не вступил в законную силу.
·Общество

Прокуратура потребовала аннулировать водительское удостоверение мужчины.
Тарская межрайонная прокуратура выяснила, что 48-летний местный житель стоит на учете у врача-нарколога. Мужчина употребляет запрещенные вещества и при этом имеет водительское удостоверение.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием аннулировать права автолюбителя. Суд удовлетворил требования прокуратуры.
Судебный акт не вступил в законную силу.