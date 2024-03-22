Президент областного фонда поддержки детского и массового спорта не понимает, за что у омичей хотят отнять парк в центре города.

Президент областного фонда поддержки детского и массового спорта не понимает, за что у омичей хотят отнять парк в центре города.

Новости о том, что излюбленное место отдыха омичей – «Парк на Кольцевой» – может перестать существовать, тревожит все больше горожан. Парк, где ежегодно отдыхают, укрепляют здоровье и занимаются спортом сотни тысяч горожан, может исчезнуть из-за якобы неправильно оформленных много лет назад документов. Разбирательства сейчас ведутся в арбитражном суде.

О важности «Парка на Кольцевой» высказался президент областного фонда поддержки детского и массового спорта и руководитель областной федерации тенниса, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Михаил Расин. Бывший директор департамента физической культуры и спорта мэрии Омска напомнил, что много лет назад на месте, где сегодня находится парк, был никому не нужный пустырь.

– Я был, конечно, очень удивлен, когда прочитал информацию, что земельный участок, на котором расположен «Парк на Кольцевой», якобы имеет какие-то погрешности нормативно-правового характера в оформлении, и эти погрешности были допущены много лет назад, когда участок был отдан предпринимателям для эксплуатации. Я хорошо помню, что это был пустырь, заросший бурьяном, – говорит Расин. – Здесь лишь плодились бродячие собаки и обитали маргинальные личности. И в то время почему-то никто не поднимал вопросов о том, какова судьба этого участка! А вот компания «Альянс-Строй», входящая в Союз предпринимателей-единомышленников «Стройподряд», озадачилась вопросом освоения этого участка. Причем озадачилась сделать так, чтобы он был комфортен, полезен для омичей, чтобы они могли пользоваться спортивно-оздоровительными и рекреационными услугами.

Основатель «Стройподряда» Сергей Оркиш, вспоминает Расин, выступил с идеей создания такого многофункционального кластера, где омичи прямо в центре города могли бы заниматься спортом на свежем воздухе, играть в большой теннис, в пляжный волейбол, футбол, заниматься на тренажерах и культурно отдыхать.

– Понимаете, не жилые дома, не магазин, не заправка, а современный парк! Я как человек, посвятивший жизнь спорту и пропаганде здорового образа жизни, был польщен тем, что в Омске появится такое место, – отметил Михаил Расин. – Подобные комплексные физкультурно-оздоровительные объекты я видел в других странах и городах, и было даже немного завидно, что у нас таких нет. Это яркий пример, когда предприниматели вложили деньги в социально значимый объект, который дает омичам возможность и летом, и зимой проводить время с пользой для здоровья и активности.

Как отмечает руководитель больших общественных организаций, объединяющих сотни омичей, горожане могут лишиться уникальной площадки, где можно и отдыхать, и заниматься спортом круглый год.

– Я и мои коллеги были, мягко говоря, в шоке от того, что хотят изъять участок, на котором произведены вложения в социальное развитие города и его спортивно-развлекательную инфраструктуру, – подчеркивает Расин. – Нам не понятно, почему люди, которые сейчас инициировали всю эту ситуацию, не вспомнили об этом участке, когда здесь много лет все было заброшено? Как можно отобрать у омичей место, куда они приходят за здоровьем, хорошим настроением и отдыхом? Если исчезнет «Парк на Кольцевой», то отберут прекрасное место у омичей, а не у бизнесменов. Бизнес может построить новый объект, а вот что останется жителям города – неизвестно, торговый центр с парковками или жилые высотные дома, а может, и снова появится пустырь с бродячими собаками, «закладчиками» и маргиналами.

Бывший глава департамента спорта отмечает, что бизнес редко вкладывается в развитие социальных направлений. «Парк на Кольцевой» – это прежде всего инвестиции в здоровье и культурный отдых омичей, а не извлечение прибыли.

– Можно бесконечно рассуждать о прибыли, которую получают предприниматели, эксплуатируя этот парк. Но давайте смотреть здраво – летом, да, возможно, но зимой речь о большой прибыли точно не идет. И вообще, сейчас основная социальная задача – вовлечь частные инвестиции в развитие города, а эта ситуация просто бьет по рукам! Да, возможно, есть ошибки в оформлении документов, ну так давайте их просто исправим, а не сотрем с лица Омска красивый, комфортный и популярный объект, – призывает власти Михаил Расин. – Я и мои коллеги искренне верим в то, что справедливость восторжествует и компетентные органы поймут значимость «Парка на Кольцевой» именно для жителей города и примут решение в пользу омичей!

Ситуацию также прокомментировал основатель Союз предпринимателей-единомышленников «Стройподряд» Сергей Оркиш.

– Сейчас идет активная фаза разбирательства, и решение, конечно, будет вынесено, и все мы о нем узнаем. Но я хочу сказать, что этот участок важен и дорог и нам, и нашим сотрудникам, – отметил Оркиш. – Когда-то весь наш коллектив собственноручно убирал сорняки, выкорчевывал старые кустарники, садил хвойные деревья. Преображая этот пустырь, мы проводили здесь субботники. Поэтому каждый вложил сюда частицу своего труда. Для нас «Парк на Кольцевой» – важный и любимый всеми объект. Но если вдруг решение будет принято не в нашу пользу, то вполне вероятно, что мы направим силы на создание других зон отдыха. Здесь важнее вопрос: что останется омичам? Ведь это они прежде всего лишатся современного и комфортного места для отдыха, а город останется без уникального объекта, который, несомненно, играет важную роль в формировании его положительного имиджа.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий вокруг «Парка на Кольцевой».