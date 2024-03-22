Оказалось, что больше всего омичам на работе не хватает свежего воздуха и тишины. Кому-то также требуется комфортная мебель и кофемашина.

Оказалось, что больше всего омичам на работе не хватает свежего воздуха и тишины. Кому-то также требуется комфортная мебель и кофемашина.

Аналитики службы hh.ru выяснили у жителей Омской области, что, по их мнению, нужно улучшить в офисном пространстве для более комфортной работы.

Так, 89 % омичей считают, что важными характеристиками офиса является хорошее оборудование, удобная мебель и наличие переговорных. При этом на вопрос, чтобы вы хотели улучшить в своем офисе, самым популярным оказался вариант – свежий воздух, которого сейчас не хватает в офисе 50 % работников, вторая важная потребность – отсутствие шума (42 %), на третьем месте – комфортная мебель (40 %). Кроме того, омичи хотят видеть в своих офисах больше кабинетов, дополнительные форточки, защитные экраны для кондиционера, тонировку от жары на окно, кофемашину, кухню, а также ремонт.