Для этого областным Законодательным собранием принято три проекта законов, которые улучшат условия для инвестиционной работы.

Для этого областным Законодательным собранием принято три проекта законов, которые улучшат условия для инвестиционной работы.

На прошедшем сегодня заседании Законодательного собрания Омской области рассматривались вопросы об улучшении инвестиционного климата в регионе. Подготовлено три законопроекта, которые создадут благоприятные условия для деятельности инвесторов. Все они вносят изменения в уже существующие региональные нормативные акты. Проекты законов приняты депутатами ЗС в первом и втором, окончательном, чтениях.

Первый из них призван оптимизировать процесс подготовки к подписанию со стороны Омской области соглашений в сфере международных и внешнеэкономических связей, а также в области приграничного сотрудничества.

Второй законопроект нацелен на создание комфортных условий для инвесторов. Чтобы им было проще получить господдержку, включая налоговые преференции, их инициативы будет рассматривать инвестиционный комитет совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области. По итогам будут заключаться договоры между инвесторами и региональным правительством, в которых будут прописаны параметры проекта, его мероприятия, сроки реализации и прочие составляющие.

– Принятым законом предлагается предоставить право на получение льготы по налогу на имущество в виде полного освобождения от уплаты налога организациям, заключившим инвестиционное соглашение в рамках реализации на территории региона инвестиционного проекта. Освобождение от налогообложения предусматривается в отношении имущества, созданного или приобретенного, а также модернизированного (реконструированного) имущества, первоначальная стоимость которого увеличилась не менее чем на 50 процентов по итогам указанной модернизации (реконструкции). В зависимости от объема капитальных вложений предлагается установить сроки применения налоговой льготы, – сообщает пресс-служба Законодательного собрания Омской области.

Если осуществляется инвестиционный проект на сумму от 50 до 300 млн. рублей, то налоговая льгота предоставляется на три года. Если свыше 300 млн рублей – на пять лет.

Изменения затронут также уплату транспортного налога и налога на имущество для организаций водного транспорта. Это вид деятельности должен быть для них основным.

– Водный транспорт, принадлежащий указанным организациям, планируется освободить от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций на три налоговых периода, то есть до 1 января 2027 года. Высвободившиеся в результате предоставления льготы средства организации предполагается направить на текущий и капитальный ремонт флота и восстановление технико-эксплуатационных характеристик судов. Норма направлена на оказание содействия развитию налогоплательщиков, проводящих мероприятия по обеспечению условий плавания судов, – отметили в ЗСОО.

Похожие налоговые преференции получат и организации почтовой связи. Они освобождены от обоих налогов на два налоговых периода, то есть до 1 января 2026 года. Деньги, не ушедшие на уплату налогов, пойдут на улучшение оборудования и повышение качества услуг.

Еще один принятый законопроект улучшит процедуру получения инвестиционного налогового кредита по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций. Он затронет ту часть прибыли, которая предназначена для перечисления в бюджет области.