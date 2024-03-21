Речь идет о сборе дополнительных 6 % с каждого квадратного метра строящегося жилья. Собранные средства пойдут на строительство соцобъектов.

Речь идет о сборе дополнительных 6 % с каждого квадратного метра строящегося жилья. Собранные средства пойдут на строительство соцобъектов.

Омские застройщики могут начать платить дополнительный сбор с каждого «квадрата» строящегося жилья, сообщает Om1.ru. Удержанные средства пойдут на финансирование строительства социальных объектов в новых микрорайонах.

Этот вопрос поднимался в прошлом месяце на заседании областного архитектурно-градостроительного совета. Застройщики в целом не возражают, однако если такую меру введут, она ожидаемо отразится на ценах квартир, которые возрастут.

Впрочем, окончательное решение о введении дополнительных сборов еще не принято. Есть и другой вариант: для застройщиков могут ввести обязанность заключать договор о строительстве детских садов или школ на тех местах, где они возводят жилые массивы. Это тоже способно увеличить инвестиции в социальную инфраструктуру, а государство в таком случае готово компенсировать строителям часть их затрат.

Омские застройщики отмечают, что принципиально не против отчислений на соцобъекты, но их придется заложить в стоимость жилья, что приведет к росту цен.