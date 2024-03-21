Новые машины должны быть легкими. Они предназначаются для аварийно-восстановительных работ летом. Но катков пока нет.

Новые машины должны быть легкими. Они предназначаются для аварийно-восстановительных работ летом. Но катков пока нет.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры рассказывалось о приобретении администрацией Омска еще восьми дорожных катков. Как пояснил исполняющий обязанности директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов, вопрос их закупки сейчас прорабатывается. Это будут легкие катки для работ по аварийно-восстановительному ремонту.

Когда именно они появятся, ясности нет. Дело в том, что когда запрашивали коммерческие предложения, у потенциальных поставщиков, в наличии была всего одна машина. А требуется, как известно, не менее восьми. Поэтому сейчас решаются вопросы финансирования и описания технического задания.

– Это именно те катки, которые будут нам необходимы для работ по ремонту пешеходных тротуаров, аварийно-восстановительному ремонту. Они именно для тех мобильных бригад, которые заняты на таких видах работ, – сообщил Глебов.

По словам чиновника, на покупку дорожной техники в 2024 году запланирована сумма в 150 млн рублей. Многие машины уже пришли в Омск, и предназначены они для выполнения работ разного профиля. На будущий год бюджет будет примерно таким же. С сентября-октября планируют определиться со списком необходимых дорожникам машин, а к Новому году провести торги, чтобы поставщики успели приступить к изготовлению техники и к январю-февралю она уже была в Омске.