Массовый просмотр матча против «Локомотива» пройдет завтра на «G-Drive Арене».

Массовый просмотр матча против «Локомотива» пройдет завтра на «G-Drive Арене».

Завтра в Ярославле состоится четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарда» и «Локомотива».

В Омске этот матч можно будет посмотреть прямо на трибунах «G-Drive Арены». На сайте «Авангарда» можно оформить бесплатные билеты. Как сообщили в пресс-службе омского клуба, уже оформлено более 3 тыс. билетов.

Всего на данный момент осталось более 1300 свободных билетов.

Завтрашний матч начнется в 22:30 по омскому времени. Пока непонятно, будут ли после игры к арене подаваться шаттлы.