Мужчина занимался незаконной продажей сигарет. В какой-то момент ему удалось перевести табак через границу РФ. Сделал он это под видом сварочного оборудования.

Мужчина занимался незаконной продажей сигарет. В какой-то момент ему удалось перевести табак через границу РФ. Сделал он это под видом сварочного оборудования.

В Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина приобрел более 504 пачек сигарет на 65 млн рублей. Товар он хранил на складе на территории Казахстана. В дальнейшем он незаконно перевез табак через государственную границу РФ под видом сварочного оборудования. Две партии сигарет, стоимость которых составляла 700 тыс. рублей, омич успел продать в Свердловской и Самарской областях.

– Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области, которые остановили фуру на контрольно-пропускном пункте в Исилькульском районе. В прицепе большегруза было обнаружено более тысячи коробок с табачными изделиями, предназначенными для сбыта на территории различных регионов России. Следствием получены заключения экспертиз, согласно которым изъятая из незаконного оборота табачная продукция не может быть допущена к обращению на территории РФ, – добавили в ведомстве.

На имущество мужчины наложили арест. Уголовное дело рассмотрит Исилькульский городской суд.