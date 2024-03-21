Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Транспорт хочет приобрести пожарно-спасательная служба региона.
Пожарно-спасательная служба региона объявила аукцион на покупку 4 пожарных автомобилей. Заявка уже появилась на сайте госзакупок. На новый транспорт хотят потратить 50 млн рублей.
Согласно документам, вся спецтехника должна быть оборудована радиостанциями и спецоборудованием, а в кабинах автомобилей должно быть по 6 посадочных мест.
Заявки на торги принимают до 28 марта. По контракту, предоставить технику подрядчик должен в течение двух месяцев после подписания контракта.
·Общество

Транспорт хочет приобрести пожарно-спасательная служба региона.
Пожарно-спасательная служба региона объявила аукцион на покупку 4 пожарных автомобилей. Заявка уже появилась на сайте госзакупок. На новый транспорт хотят потратить 50 млн рублей.
Согласно документам, вся спецтехника должна быть оборудована радиостанциями и спецоборудованием, а в кабинах автомобилей должно быть по 6 посадочных мест.
Заявки на торги принимают до 28 марта. По контракту, предоставить технику подрядчик должен в течение двух месяцев после подписания контракта.