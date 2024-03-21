Омск-Информ
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·Авто

Пьяный парень на машине без номеров пытался оторваться от сотрудников ДПС.
Утром сотрудники ДПС заметили в 1-м Амурском проезде автомобиль ВАЗ-2110 без номеров и потребовали от водителя остановиться. Однако водитель увеличил скорость и попытался сбежать, создавал аварийную ситуацию на дороге.
Сотрудники ДПС бросились в погоню. Только на улице Стрельникова машину сумели остановить. За рулем оказался 21-летний омич без водительских прав и с признаками опьянения. Показания алкотектора составили 0,788 мг/л.
На парня составили три протокола.
1877
·Авто

Пьяный парень на машине без номеров пытался оторваться от сотрудников ДПС.
Утром сотрудники ДПС заметили в 1-м Амурском проезде автомобиль ВАЗ-2110 без номеров и потребовали от водителя остановиться. Однако водитель увеличил скорость и попытался сбежать, создавал аварийную ситуацию на дороге.
Сотрудники ДПС бросились в погоню. Только на улице Стрельникова машину сумели остановить. За рулем оказался 21-летний омич без водительских прав и с признаками опьянения. Показания алкотектора составили 0,788 мг/л.
На парня составили три протокола.
1877