Полицейские рассказали о своей работе, которую они проделали за прошлый год.

Полицейские рассказали о своей работе, которую они проделали за прошлый год.

Сегодня на заседании областного Заксобрания и.о. начальника УМВД России по Омской области Вадим Болотов представил отчет о деятельности правоохранительных органов за прошлый год.

Так, за год в регионе было возбуждено 322 уголовных дела за заведомо ложные сообщения об актах террористов. Также полицейские выявили 145 сайтов экстремистского характера, которые в последующем были заблокированы.

Как отметил Вадим Болотов, в прошлом году в регионе прошло 28 пикетов, 5 из которых были протестного характера.

Также руководитель омской полиции рассказал о снижении количества преступлений, которые совершаются в общественных местах и на улицах. Их количество сократилось на 22 %. Полицейские выявили 21,5 тыс. правонарушений, которые связаны с появлением в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

За прошлый год стражи порядка зафиксировали более 1,1 тысячи коррупционных и экономических преступлений. Из оборота было изъято более 300 кг синтетических наркотиков, а всего в регионе зафиксировали более 3 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.