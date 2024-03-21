За прошлый год такие случаи стали происходить на 20 % чаще.

За прошлый год такие случаи стали происходить на 20 % чаще.

В прошлом году полицейские Омской области провели 5178 проверок мигрантов. В результате проведенных мероприятий более 1,1 тысячи иностранцев запретили въезд в страну минимум на 3 года.

Как рассказал и.о. начальника УМВД по Омской области Вадим Болотов, за год число установленных фактов организации миграции выросло в 5,6 раза. На 20 % увеличилось количество фактов фиктивной постановки иностранцев на учет.

Кроме того, иностранцы стали чаще совершать административные нарушения. Их количество за год увеличилось почти на 12 %. В то же время число зарегистрированных преступлений, которые совершили иностранцы, сократилось на 8 %.