Омск-Информ
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·Общество

Такого показателя погода в регионе достигнет в воскресенье.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области будет –1...+4 градуса. Местами пройдет слабый снег, на дорогах ожидается гололедица.
В субботу днем потеплеет до +1...+6 градусов. Гололедица сохранится, но существенных осадков не ожидается. Порывы ветра не будут превышать 13 м/с. В воскресенье станет еще теплее: +3...+8 градусов. На дорогах будет по-прежнему скользко.
Отметим, что ночная температура все еще может понижаться до –16 градусов.
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·Общество

Такого показателя погода в регионе достигнет в воскресенье.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области будет –1...+4 градуса. Местами пройдет слабый снег, на дорогах ожидается гололедица.
В субботу днем потеплеет до +1...+6 градусов. Гололедица сохранится, но существенных осадков не ожидается. Порывы ветра не будут превышать 13 м/с. В воскресенье станет еще теплее: +3...+8 градусов. На дорогах будет по-прежнему скользко.
Отметим, что ночная температура все еще может понижаться до –16 градусов.
1072