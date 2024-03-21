Цены на билеты не повысились, в продаже их достаточно. Владельцам абонементов предлагают выкупить свои места.

Цены на билеты не повысились, в продаже их достаточно. Владельцам абонементов предлагают выкупить свои места.

В продажу поступили билеты на пятый матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» Эта игра состоится 24 марта в Омске и начнется в 17:00.

Билеты стоят от 490 до 2990 рублей. Их цена по сравнению с предыдущими домашними матчами «Авангарда» не изменилась. В продаже еще достаточно билетов.

Владельцам абонементов предлагают выкупить свое место либо выбрать другое свободное, отказавшись от своего, и докупить к нему еще 3 билета. Бронь на абонементные места сохранится до 22 марта, 14:00, после чего билеты на эти места поступят в свободную продажу.

Напомним, что пока счет в серии 2:1 в пользу «Локомотива», но вчера «Авангард» одержал важную победу в Ярославле.