Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на трассе «Омск — Русская Поляна».

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на трассе «Омск — Русская Поляна».

Сегодня около 18:40 около поселка Новоомского столкнулись Hyundai и Nissan. По предварительным данным, причиной стало то, что 29-летний водитель первой легковушки поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра.

В аварии пострадала 14-летняя девочка. Она была пассажирской автомобиля Hyundai. Ее доставили в больницу.

По данным ГИБДД, 31-летний водитель второй иномарки не пострадал. В причинах и обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.