Омск-Информ
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·Общество

Сами бойцы и члены их семей посчитали, что их права нарушают в сферах жилищно-коммунального хозяйства и предоставления льгот.
Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев вместе с заместителем военного прокурора Центрального военного округа Андреем Сериковым и военным прокурором Омского гарнизона Андреем Карповым провели прием граждан в филиале фонда «Защитники Отечества». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, участники спецоперации и их родные жаловались на нарушения закона.
Сферы, в которых бойцы и члены их семей усмотрели нарушения:
  • жилищно-коммунальное хозяйство,
  • дорожная деятельность,
  • предоставление льгот,
  • реализация предусмотренных законодательством гарантий для военнослужащих.
Подробностей прокуратура не сообщает. В ведомстве лишь отметили, все обращения, как личные, так и письменные, рассмотрят.
1477
·Общество

Сами бойцы и члены их семей посчитали, что их права нарушают в сферах жилищно-коммунального хозяйства и предоставления льгот.
Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев вместе с заместителем военного прокурора Центрального военного округа Андреем Сериковым и военным прокурором Омского гарнизона Андреем Карповым провели прием граждан в филиале фонда «Защитники Отечества». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, участники спецоперации и их родные жаловались на нарушения закона.
Сферы, в которых бойцы и члены их семей усмотрели нарушения:
  • жилищно-коммунальное хозяйство,
  • дорожная деятельность,
  • предоставление льгот,
  • реализация предусмотренных законодательством гарантий для военнослужащих.
Подробностей прокуратура не сообщает. В ведомстве лишь отметили, все обращения, как личные, так и письменные, рассмотрят.
1477