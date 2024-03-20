Сами бойцы и члены их семей посчитали, что их права нарушают в сферах жилищно-коммунального хозяйства и предоставления льгот.

Сами бойцы и члены их семей посчитали, что их права нарушают в сферах жилищно-коммунального хозяйства и предоставления льгот.

Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев вместе с заместителем военного прокурора Центрального военного округа Андреем Сериковым и военным прокурором Омского гарнизона Андреем Карповым провели прием граждан в филиале фонда «Защитники Отечества». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, участники спецоперации и их родные жаловались на нарушения закона.

Сферы, в которых бойцы и члены их семей усмотрели нарушения:

жилищно-коммунальное хозяйство,

дорожная деятельность,

предоставление льгот,

реализация предусмотренных законодательством гарантий для военнослужащих.

Подробностей прокуратура не сообщает. В ведомстве лишь отметили, все обращения, как личные, так и письменные, рассмотрят.