Омск-Информ
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·Общество

Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ наблюдалось в трех округах.
Вчера в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, содержание озона составило 1,2 ПДК (предельно допустимая концентрация) в Кировском округе и 1 ПДК в Центральном. В Центральном округе также выявили 1,2 ПДК оксида углерода и 1,8 ПДК сероводорода. В Октябрьском округе содержание сероводорода составило 1,4 ПДК.
Отметим, что сегодня с 22:00 в городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Они продлятся до 11:00 завтрашнего утра. В связи с этим завтра утром уровень загрязнения воздуха может быть повышенным.
·Общество

Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ наблюдалось в трех округах.
Вчера в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, содержание озона составило 1,2 ПДК (предельно допустимая концентрация) в Кировском округе и 1 ПДК в Центральном. В Центральном округе также выявили 1,2 ПДК оксида углерода и 1,8 ПДК сероводорода. В Октябрьском округе содержание сероводорода составило 1,4 ПДК.
Отметим, что сегодня с 22:00 в городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Они продлятся до 11:00 завтрашнего утра. В связи с этим завтра утром уровень загрязнения воздуха может быть повышенным.