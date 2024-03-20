Об этом рассказали в департаменте образования. Всего городские школы примут 13 тыс. первоклассников.

Об этом рассказали в департаменте образования. Всего городские школы примут 13 тыс. первоклассников.

В этом году омские школы готовятся принять 13 тыс. первоклассников. Это на 3 тыс. меньше, чем в прошлом году. Об этом рассказала первый заместитель директора департамента образования Лариса Жукова.

По словам Жуковой, первоклассниками могут стать дети, достигшие возраста 6,5 года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не старше 8 лет. Вступительных испытаний для ребят не будет.

Кроме того, в школах, которые расположены в местах с высокой плотностью застройки, планируется открыть больше первых классов. Наибольшее количество учеников примут школы № 7, 55, 81, 96, 107 и 142. Там открывают от 5 до 10 классов.

– Родители будущих первоклассников, которые по месту жительства относятся к школам, которые попали в федеральную программу капитального ремонта, подают заявление в свою школу. Ребенок зачисляется в школу по месту жительства, а по факту – учится в школе, согласно плану распределения, на период капремонта. По окончании ремонтных работ ребенок продолжит обучение в школе по месту жительства, – добавила Жукова.

Прием заявлений на зачисление ребенка в первый класс начнется 1 апреля в 8 часов 30 минут.