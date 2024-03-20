Предприятие ежегодно участвует во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Водоканал провел 20 экскурсий на свои объекты для школьников, студентов, слушателей Президентской программы и специалистов различных предприятий и ведомств.
Омский водоканал получил благодарственное письмо от организаторов акции «Неделя без турникетов». Предприятие ежегодно открывает двери школьникам и студентам для профориентации, а с 2021 года участвует во всероссийской акции «Неделя без турникетов». В прошлом году в компании провели 20 экскурсий на сооружениях водоподготовки и очистки сточных вод.
– Участие в акции позволяет «изнутри» показать ребятам работу предприятия, на котором они могут в будущем работать, познакомить их с трудовым коллективом и его традициями. Для нас «Неделя без турникетов» – это возможность приобщить к очистке воды, сточных вод подрастающее поколение. Многие наши сотрудники, однажды переступив порог водоканала, остаются здесь на долгие годы, становятся причастными к благородному делу – давать людям воду, сохранять экологию Иртыша, – рассказал генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов.
Кроме студентов и школьников, которые посетили сооружения водоканала на «Неделе без турникетов», в прошлом году экскурсии на сооружениях водоподготовки провели для глав администраций городов Белгородской области и слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров. Специалисты Региональной энергетической комиссии и руководители липецкого водоканала познакомились с работой уникальной установки каталитического окисления осадка сточных вод.
– Мы заинтересованы в молодых кадрах, готовы развивать потенциал работников, направляя их на дополнительное обучение. У нас много примеров, когда работник делает карьеру внутри водоканала, – прокомментировала директор по персоналу Омского водоканала Анна Литвинова.
В этом году «Недели без турникетов» запланированы в апреле и октябре. Омский водоканал готов в эти дни принять школьников и студентов на сооружениях водоподготовки.