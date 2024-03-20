Предприятие ежегодно участвует во всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Предприятие ежегодно участвует во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Водоканал провел 20 экскурсий на свои объекты для школьников, студентов, слушателей Президентской программы и специалистов различных предприятий и ведомств.

Омский водоканал получил благодарственное письмо от организаторов акции «Неделя без турникетов». Предприятие ежегодно открывает двери школьникам и студентам для профориентации, а с 2021 года участвует во всероссийской акции «Неделя без турникетов». В прошлом году в компании провели 20 экскурсий на сооружениях водоподготовки и очистки сточных вод.

– Участие в акции позволяет «изнутри» показать ребятам работу предприятия, на котором они могут в будущем работать, познакомить их с трудовым коллективом и его традициями. Для нас «Неделя без турникетов» – это возможность приобщить к очистке воды, сточных вод подрастающее поколение. Многие наши сотрудники, однажды переступив порог водоканала, остаются здесь на долгие годы, становятся причастными к благородному делу – давать людям воду, сохранять экологию Иртыша, – рассказал генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов.

Кроме студентов и школьников, которые посетили сооружения водоканала на «Неделе без турникетов», в прошлом году экскурсии на сооружениях водоподготовки провели для глав администраций городов Белгородской области и слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров. Специалисты Региональной энергетической комиссии и руководители липецкого водоканала познакомились с работой уникальной установки каталитического окисления осадка сточных вод.

– Мы заинтересованы в молодых кадрах, готовы развивать потенциал работников, направляя их на дополнительное обучение. У нас много примеров, когда работник делает карьеру внутри водоканала, – прокомментировала директор по персоналу Омского водоканала Анна Литвинова.

В этом году «Недели без турникетов» запланированы в апреле и октябре. Омский водоканал готов в эти дни принять школьников и студентов на сооружениях водоподготовки.