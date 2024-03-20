По словам Сергея Звягина, в клубе стремятся концентрироваться на позитиве. Перед командой поставлена задача – одержать четыре победы.

По словам Сергея Звягина, в клубе стремятся концентрироваться на позитиве. Перед командой поставлена задача – одержать четыре победы.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о подготовке к сегодняшнему матчу серии плей-офф с ярославским «Локомотивом».

– Сегодня на раскатке делали акцент на большей угрозе воротам. Соперники очень плотно играют в центре, хорошо действуют у бортов. Будем стараться не лезть в их объятия, а наоборот, создавать пространство и доводить шайбу до ворот, – рассказал Звягин в интервью «Авангард-ТВ».

Также специалист отметил, что в клубе стараются концентрироваться на позитиве:

– Сегодня ребята заряжены. Начало вчерашнего дня было тяжелым. Сразу попросили их: как бы тяжело ни было, переключаться на позитив. Поговорили с персоналом клуба – это те люди, которые создают атмосферу. От всех нас должны исходить уверенность и вера.

Пока команда летела в Ярославль, в самолете Звягин переговорил с несколькими игроками. Уже на месте, в гостинице, встречался с лидерами. Потом долго сидели с тренерами и обсуждали дальнейшие действия.

– Задача остается одна – четыре победы. Но сегодня мы можем одержать только одну. Поэтому вся концентрация, вся сила и вся энергия только на сегодняшней игре. Отдадим все силы, чтобы достичь победы, – заверил Звягин.

Матч с «Локомотивом» начнется сегодня в 22:30 по омскому времени.