Подозрительную «Ладу» заметили сотрудники ГИБДД. Женщина уверяла, что приняла лекарство, но проверка выявила другие вещества.

Подозрительную «Ладу» заметили сотрудники ГИБДД. Женщина уверяла, что приняла лекарство, но проверка выявила другие вещества.

В прошлые выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль «Лада-Ларгус». Машина двигалась слишком медленно, чем и вызвала подозрения. За рулем сидела 51-летняя женщина в явно нетрезвом состоянии. Пассажиром оказался ее 13-летний сын, которого она везла с дополнительных занятий.

– Женщина пыталась убедить инспекторов ДПС, что выпила медицинский препарат, так как имеет проблемы со здоровьем, но показания алкотектора в виде 0.441 мг/л выдыхаемого воздуха говорили об обратном, – сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД РФ по Омской области.

Однако омичка не согласилась с этими данными и отправилась в больницу на освидетельствование. Но и там опьянение подтвердили.

Женщину отстранили от управления автомобилем и завели на нее административное делопроизводство. А информацию по поводу нахождения в машине ее ребенка отправили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Стоит отметить, что с начала года омские госавтоинспекторы отстранили от управления автомобилями 914 нетрезвых водителей.