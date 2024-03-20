Мужчина был в гостях у пенсионера, увидел ключи с документами от машины и решил присвоить их себе. В кратчайшие сроки омич продал машину.

Мужчина был в гостях у пенсионера, увидел ключи с документами от машины и решил присвоить их себе. В кратчайшие сроки омич продал машину.

В отдел полиции № 7 обратился 65-летний омич, который рассказал, что у него похитили автомобиль ВАЗ-2111. Сумму причиненного ущерба автолюбитель оценил в 130 тыс. рублей.

Инцидент произошел на Красном Пути. Машина была припаркована во дворе дома и долгое время не использовалась. Пропажу автомобиля пенсионер обнаружил утром.

– Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего, жильцов ближайших домов. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению транспортного средства причастен 36-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи чужого имущества, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омич рассказал, что несколько дней назад был в гостях у пенсионера, тогда он и похитил ключи с документами на машину, а после продал ее за 105 тыс. рублей. Сейчас транспорт уже вернули хозяину. Автовор также возместил пожилому пенсионеру весь ущерб.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».