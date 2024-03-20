У Нины Попсуй трое детей, и, по словам женщины, «с каждым рожденным ребенком для родителей открываются двери в новые миры».

У Нины Попсуй трое детей, и, по словам женщины, «с каждым рожденным ребенком для родителей открываются двери в новые миры».

2024 год в России объявлен Годом семьи. Государство вкладывает большие ресурсы в изменение демографической ситуации, особое внимание уделяя поддержке многодетных семей. По словам председателя общественной организации социальной поддержки населения «Основа крепкой семьи», руководителя Совета по делам многодетных семей Омской области Нины Попсуй, финансовая поддержка со стороны государства значительно увеличивает горизонт возможностей для многодетных семей.

– Объявленный президентом России Год семьи – очень взвешенное и своевременное решение. Многодетные семьи получают материальную поддержку, и в этом тоже есть определенная мотивация, – говорит Нина Попсуй.

У самой Нины трое детей. Ее семья воспользовалась материнским капиталом и с его помощью улучшила свои жилищные условия. Общественница призывает жителей региона не бояться заводить детей. Распространенное мнение о том, что дети мешают построению карьеры и саморазвитию, Попсуй считает несостоятельным.

– Я иногда слышу, мол, дети мешают работе, отвлекают от саморазвития. Скажу так: как раз дети и стимулируют родителей в этом вопросе. Мы же учимся и работаем именно для них и для семьи. С каждым рожденным ребенком для родителей открываются двери в новые миры, и хочется ради детей вершить и созидать, – уверена Нина Попсуй.

Супруг женщины поддерживает ее активную общественную деятельность, а их дети во всем помогают родителям.

– В нашей семье все делается коллективно, это наш принцип. Вместе решаем возникающие проблемы, вместе занимаемся домашними делами, вместе ездим отдыхать, – подчеркивает общественница.

Сейчас Нина, ее муж Владислав, а также трое детей – 14-летний Арсений, 7-летний Марк и 4-летняя Оливия – занимаются благоустройством домашнего пространства. Глава семейства, строитель по профессии, делает ремонт в комнатах ребят, подключая к этому сыновей. Мать же с дочерью выступают в роли дизайнеров, выбирая яркие цвета и необычные решения. По мнению Нины, это добавляет уюта в доме и поднимает настроение.

Добавим, что в Год семьи министерство труда и социального развития Омской области реализует проект «Семейные истории». На официальном сайте ведомства регулярно публикуются материалы об омичах и их секретах семейного счастья. Семья Нины Попсуй стала одним из героев этого проекта.