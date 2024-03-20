Омск-Информ
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·Общество

Вырубкой деревьев займутся на территории 10 образовательных учреждений. За это подрядчику обещают заплатить 4 млн рублей.

В Омске ищут подрядчика, который займется вырубкой и клонированием деревьев возле 10 образовательных учреждением. Ему готовы заплатить 4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно контракту, рабочим предстоит обрезать более 250 деревьев, а вырубить более 150. Работы планируют провести на территории школ № 112, 51, 8, 82, 44, гимназии № 9 и 12, а также школы-интерната № 2, детского сада № 338 и Городского дворца детского творчества. На все это подрядчику дадут 1,5 месяца с момента заключения контракта.

·Общество

Вырубкой деревьев займутся на территории 10 образовательных учреждений. За это подрядчику обещают заплатить 4 млн рублей.

В Омске ищут подрядчика, который займется вырубкой и клонированием деревьев возле 10 образовательных учреждением. Ему готовы заплатить 4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно контракту, рабочим предстоит обрезать более 250 деревьев, а вырубить более 150. Работы планируют провести на территории школ № 112, 51, 8, 82, 44, гимназии № 9 и 12, а также школы-интерната № 2, детского сада № 338 и Городского дворца детского творчества. На все это подрядчику дадут 1,5 месяца с момента заключения контракта.