Сухая серия Даниила Исаева длится уже 138 минут 40 секунд. Но теперь наставником «Авангарда» является бывший вратарь. Может, он что-то подскажет своим игрокам.

Сухая серия Даниила Исаева длится уже 138 минут 40 секунд. Но теперь наставником «Авангарда» является бывший вратарь. Может, он что-то подскажет своим игрокам.

В преддверии третьего матча серии между «Авангардом» и «Локомотивом» пресс-служба КХЛ поделилась интересными цифрами. В частности, оказалось, что сухая серия вратаря ярославской команды Даниила Исаева на данный момент составляет 138 минут 40 секунд.

Еще в первом периоде первого матча серии шайбу в ворота Исаева забросил Иван Николишин. После этого никто из игроков «Авангарда» не смог подобрать ключи к воротам «Локомотива».

Но со вчерашнего дня обязанности главного тренера «Авангарда» исполняет бывший голкипер Сергей Звягин. Возможно, он поделится с нападающими секретами того, как пробить вратаря, хотя, конечно, Звягин подсказывал и раньше.

Сегодняшний матч между «Авангардом» и «Локомотивом» начнется в 22:30 по омскому времени.