К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливают в МЧС.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливают в МЧС.

Сегодня ночью в многоэтажке на проспекте Мира произошел пожар. Как рассказали в МЧС, загорелась комната, расположенная на третьем этаже.

К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, 4 из них – дети. Сотрудники ведомства спасли еще 3 человека из смежных комнат.

Пожар повредил внутреннюю отделку и вещи домашнего обихода на общей площади 10 кв. м. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Причину пожара сейчас устанавливают в МЧС.