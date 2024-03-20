Мужчины купили запретное вещество и арендовали для его хранения офис. За такие проделки омичам уже вынесли приговор.

Мужчины купили запретное вещество и арендовали для его хранения офис. За такие проделки омичам уже вынесли приговор.

Кировский районный суд вынес приговор двум местным жителям, 32 и 40 лет. Они признаны виновными по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле прошлого года мужчины приобрели более 3,5 кг марихуаны. Для ее хранения омичи специально арендовали офис в Кировском районе, а для расфасовки приготовили упаковочный материал, термопресс-машину и электронные весы.

– Суд назначил одному из виновных наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, другому определено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, – добавили в надзорном ведомстве.

Отметим, что уголовное дело расследовалось следователем специализированного отдела СУ УМВД России по Омской области на основании материалов, предоставленных из областного управления ФСБ.