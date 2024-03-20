По росту цен на вторичку Омск обогнала только Казань.

По росту цен на вторичку Омск обогнала только Казань.

За год цены на вторичное жилье в Омске выросли на 19,3 %. С такой динамикой Омск оказался на втором месте среди крупных городов. Больше всего стоимость вторичной недвижимости подорожала только в Казани – на 21,2 %, выяснили аналитики «Яндекс Недвижимости». В среднем по стране вторичка выросла в цене на 10 %.

Новостройки в Омске тоже дорожают, но не в таком темпе. За последний месяц такое жилье в городе стало дороже на 2,4 %.

При этом во Владивостоке, в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Калининграде зафиксирован наименьший рост стоимости вторичного жилья. Однако в этих городах эксперты отмечают активный рост цен на новостройки.