Синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни. Жителей региона ждут осадки.

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни. Жителей региона ждут осадки.

Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. До конца рабочей недели жителей региона ожидают снегопады. Сегодня днем температура будет держаться на отметке –4…+1 °, ночью похолодает до –10…–15 °, местами до –5 °. Также в ночное время местами пройдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

21 марта днем в области ожидается –4…+1 °, ночью –10…–15 °, местами до –21 °. Также прогнозируются снегопады.

Аналогичная температура будет держаться и 22 марта. Осадки в виде снега в регионе прогнозируют в дневное время.