Омск-Информ
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·Авто

Стражи порядка проверят техническое состояние автомобилей.
Сегодня на территории Омской области пройдет профилактическое мероприятие «Технадзор». Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Стражи порядка будут проверять техническое состояние автомобилей, а также проводить с водителями профилактические беседы. Также омичам напомнят о запрете на превышение установленной скорости и необдуманные маневры, которые могут стать причиной ДТП.
1514
·Авто

Стражи порядка проверят техническое состояние автомобилей.
Сегодня на территории Омской области пройдет профилактическое мероприятие «Технадзор». Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Стражи порядка будут проверять техническое состояние автомобилей, а также проводить с водителями профилактические беседы. Также омичам напомнят о запрете на превышение установленной скорости и необдуманные маневры, которые могут стать причиной ДТП.
1514